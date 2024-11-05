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Haberler Afyonkarahisar Bankacı 34 milyonluk vurgun yaparak emekliye ayrıldı

Bankacı 34 milyonluk vurgun yaparak emekliye ayrıldı

AFYONKARAHİSAR Bolvadin’deki bir bankadan kiraladığı kasalardan 34 milyon lira değerinde altın ve mücevher çalarak vurgun yapan emekli bankacı tutuklandı. Kasa kiralayan bankacı, kasayı açamadığını söyleyip çağırdığı çilingire kasaları açtırdı ve 8 kilo altın ile 14 milyon liralık mücevherleri çaldı.

HABER MERKEZİ
Bankacı 34 milyonluk vurgun yaparak emekliye ayrıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasının kiraladığı kasalardan 34 milyon lira değerinde altın ve mücevher çalarak vurgun yapan emekli bankacı Mahmut Afşin Kızıltoprak tutuklandı.

Emekli bankacının vurgun planı pes dedirtti. Çalıştığı bankadan kendisi adına kasa kiralayan Kızıltoprak, kasayı açamadığını söyleyip çağırdığı çilingire kasaları açtırıp gurbetçi bir ailenin birikimi olan yaklaşık 8 kilo altın ile bir şahsa ait 14 milyon lira değerindeki mücevherleri çaldığı, ardından ise emekliye ayrıldığı ortaya çıktı.

Bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını kasalara bırakan gurbetçi R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim'de Bolvadin'e gelerek, altınlardan bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu.

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