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Haberler Afyonkarahisar İş yerinde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

İş yerinde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar'da oto yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, iş yerine büyük oranda hasar verdi.

İHA
İş yerinde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar'da İkinci Küçük Sanayi Sitesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yedek parça satışı yapan iki katlı iş yerinde sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

Dumanları gören site görevlileri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis tarafından inceleme başlatıldı.

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