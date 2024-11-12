Afyon’da 2 FETÖ’cü yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE PKK OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda İzmir merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.