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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 2 FETÖ'cü yakalandı

Afyon'da 2 FETÖ'cü yakalandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. FETÖ üyesi hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Afyon’da 2 FETÖ’cü yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE PKK OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda İzmir merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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