Zafer Müzesi kapılarını yeniden açtı: Tarihe yolculuk başladı

Envanterin teşhiri ve tanziminde proje müellifinin yönlendirmesiyle benzer eserlerin seçimi titizlikle yapılmış 4 adet yağlıboya tablonun da dahil olduğu toplam 174 adet eser ile Zafer Müze'sinin açılışından sonra müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından hibe edilen milli mücadele dönemine ait eserler de sergilenmektedir. Zafer Müzesi, özel müze statüsünde olup müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten itibaren her yıl periyodik olarak Müze Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi.