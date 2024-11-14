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Haberler Afyonkarahisar Nereden baksan skandal

Nereden baksan skandal

Trafikten men edilen Salar Belediyesi’ne ait itfaiye aracı müdahale edemediği için yangını söndürmek için 12 kilometre uzaklıktan gelen Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait itfaiye araçlarının gelmesi beklendi.

İHSAN KARATAŞ
Nereden baksan skandal

Afyonkarahisar'ın Salar Beldesi'ndeki yatılı Fatih Kur'an Kursu'nda yangın çıkmış, dumandan zehirlenen 2 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. 54 öğrencinin ölümden döndüğü olayın ardındaki skandal gerçek ortaya çıktı. 2 hafta önce trafik kazasına karışan itfaiye aracının sigorta ve muayenesi olmadığı için trafikten men edildiği için yangına gelemediği öğrenildi.

İTFAİYE ARACI YOK

ÖTE yandan yangının üzerinden günler geçmesine rağmen Yeniden Refah Partili Salar Belediyesi'nin itfaiye aracının evraklarını tamamlamadığı ve şu an belediyede itfaiye aracının olmadığı öğrenildi. Çıkacak olası herhangi bir yangına müdahale edecek itfaiye aracı bulunmayan beldede yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Halil Aygün'e ateş püskürüyor.

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