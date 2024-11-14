Nereden baksan skandal

Afyonkarahisar'ın Salar Beldesi'ndeki yatılı Fatih Kur'an Kursu'nda yangın çıkmış, dumandan zehirlenen 2 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. 54 öğrencinin ölümden döndüğü olayın ardındaki skandal gerçek ortaya çıktı. 2 hafta önce trafik kazasına karışan itfaiye aracının sigorta ve muayenesi olmadığı için trafikten men edildiği için yangına gelemediği öğrenildi.

İTFAİYE ARACI YOK

ÖTE yandan yangının üzerinden günler geçmesine rağmen Yeniden Refah Partili Salar Belediyesi'nin itfaiye aracının evraklarını tamamlamadığı ve şu an belediyede itfaiye aracının olmadığı öğrenildi. Çıkacak olası herhangi bir yangına müdahale edecek itfaiye aracı bulunmayan beldede yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Halil Aygün'e ateş püskürüyor.