Afyonkarahisar’da otomobil bisiklete çarptı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklette biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç'nin kullandığı 03 VV 22 plakalı otomobil yaya yolundan geçmeye çalışan A.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücü ile yanında bulunan 12 yaşındaki H.E.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.