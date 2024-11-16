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Haberler Afyonkarahisar Sahte zeytinyağı yaptı satamadan yakayı ele verdi

Sahte zeytinyağı yaptı satamadan yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, bir şahıs yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üretip, satışa sunmaya çalıştı. Jandarma ekipleri araçtan, 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

İHA
Sahte zeytinyağı yaptı satamadan yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Sahte zeytinyağı yaptı satamadan yakayı ele verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.

Sahte zeytinyağı yaptı satamadan yakayı ele verdi

Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler

62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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