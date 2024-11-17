Boşanma aşamasında olan bir kadın daha öldürüldü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir inşaat şirketinde şoför olarak çalışan Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana gelen olayda Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Burada Hüsamettin Göktaş, Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kadın cinayetleri artmaya devam ediyor. 2024 yılında 396 kadın cinayeti işlendi. 1 0cak - 31 Ekim tarihleri arasında 357 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Hane içinde öldürülen 135 kadının 53'ü boşanma aşamasında olduğu, 45'i tanıdığı, 41'i de evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.