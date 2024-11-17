Mucize bebek yaşam savaşını kazandı

Afyonkarahisar'da yaşayan Çiçek ile Ahmet Çetinkaya çiftinin ilk bebekleri, hamileliğin henüz 6. ayındayken 760 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Ebrar ismi verilen bebeğin erken doğum nedeniyle yaşama ihtimalinin düşük görülmesiyle aile için endişeli bir süreç başladı. Yenidoğan Yoğun Bakın Servisi'nde tedavisine başlanılan minik Ebrar'ın kilosu, üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin sonunda 1 kilo 850 grama ulaştı. Solunum cihazından ayrılan ve desteksiz nefes alıp vermeye başlayan bebek taburculuğa hazırlanıyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Anne Çetinkaya, doğduğu günden bu yana kızını hiç yalnız bırakmak istemediğini söyledi. Çetinkaya, sağlıklı şekilde kızını bağrına basıp, eve götürecekleri günün çok yaklaştığını belirterek "Kızım 2 kilograma ulaştığında bu ay sonu taburcu edilir diye ümitle bekliyoruz. Doktorlar izin verse, kızım için hastaneden hiç ayrılmam. Tek isteğimiz kızımızı evimize götürmek" dedi.

'İLAÇ ARIYORDUK'

Baba Ahmet Çetinkaya da servis önündeki "mezuniyet hatırası" yazısıyla fotoğraf çektirecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Zorlu günleri geride bırakmaya hazırlandıklarını vurgulayan Çetinkaya "İlk günlerimizde süt, ilaç ve reçete için aranıyorduk. Her telefon çaldığında, kızımın ölüm haberini verecekler diye çok korkuyordum" ifadesini kullandı.