Kendi hikayesinden ilham aldı prematüre bebeklere şifa oldu

AFYONKARAHİSAR'DA üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım servisinde çalışan 46 yaşındaki doktor Gülsün Ateş Doğan, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin yaşama tutunması için gayret gösteriyor. Doğan, Almanya'da henüz 6 aylıkken 790 gram dünyaya geldi. Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Doğan, çocukluk hayali doktorluk için çok çalıştı. Doğan, 2 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doğan, kendi isteğiyle çocuk sağlığı ve hastalıkları branşını tercih ettiğini söyledi. Burada çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Doğan, kendisini şanslı prematüre doğanlardan gördüğünü dile getirdi.