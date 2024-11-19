‘Savaş tehlikelerini Başkan Erdoğan engelledi’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay bölgedeki nükleer ile petrol ve doğalgaz savaş tehlikelerini engellediğini belirtti. Afyonkarahisar'daki İhsaniye 7. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kongrelerin kardeşlik içerisinde olursa şölen ve bayram havasına dönüştüğünü söyledi. Geçen ay bölgenin nükleer savaş tehlikesi atlattığını dile getiren Şen, şöyle konuştu: "Nükleer savaş serpintisi, buraya kadar ulaşırdı. Kim engelledi? Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye. Fakat arkasından yine, bir petrol ve doğalgaz savaşı. Bunu da Tayyip Erdoğan atlattı, engelledi. Bizim böyle bir liderimiz var. Dünyaya posta koyuyor. Bizim garantimiz kardeşliğimizdir. Sırrımız da budur."