Telefonunu almak isterken alevlerden kurtulamadı

Afyonkarahisar'da bir restoranda meydana gelen yangında hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışanın yangından kurtulduğu, ancak çalıştığı mutfakta kalan cep telefonunu almak için tekrar geri girince çıkamadığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde çıkan yangınında alevlerin arasından çıkamayan temizlik işçisi kadın hayatını kaybetti. Olay, Afyonkarahisar İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İki katlı ahşap restoranın kül olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldükten sonra yapılan incelemede restoranda çalışan Hanım Çakır'ın (41) cansız bedenine ulaşıldı.