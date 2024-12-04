Zihinsel engelli Elif’i kaçırıp zorla nikah kıymıştı! Şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi

Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, "Sosyal medyada tanıştık. İzmir'de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin'e babamın evine gittim. Ramazan'dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim" dedi.

Suç duyurusunun ardından Ramazan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemede, 'Cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.