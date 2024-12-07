Afyon’da yangın paniği: Baba, kapıyı kırarak çocuklarını alevlerden kurtardı

'HİÇBİR ŞEYİM KALMADI'

İhbarla olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nevin Türker, "4 çocuğumla evsiz, sokakta kaldım. Nereye sığınacağım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşı döktü. Nevin Türker'i, eşi Ahmet Türker ve komşuları sakinleştirdi.