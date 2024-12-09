Çocuklarını son anda alevlerden kurtardı

Afyonkarahisar'da Ahmet-Nevin Türker ailesinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekmeyle açıp, ailesini dışarı çıkaran Ahmet Türker, yangından sonra eşi ve 4 çocuğuyla evsiz kaldı. Çiğiltepe köyünde Ahmet-Nevin Türker'in yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında dumanı fark eden Ahmet Türker, çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekme atarak açtı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Nevin Türker, "4 çocuğumla evsiz, sokakta kaldım. Nereye sığınacağım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşı döktü. Nevin Türker'i, eşi Ahmet Türker ve komşuları sakinleştirdi. Ahmet Türker ise yaşadıkları şöyle anlattı; "Hepimiz uyuyorduk. Uyandığımda evin yarısı yanmak üzereydi. Kapıya tekme attım, çocuklarımı kurtardım. Duman odaya dolmuştu. Çocuklarımı kurtardım. Kendimi dışarı zor attım. Kalacak yerimiz yok. Buraya bir çadır kuracağım. Borcum çok. Çocuklarımla amelelik yaparak geçiniyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.