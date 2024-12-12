Akraba ziyareti dönüşü feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Feci kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, Afyon'dan Eskişehir'e akraba ziyareti için geldikleri öğrenildi. Önceki akşam saatlerinde Eskişehir- Afyonkarahisar karayolunun Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Ömer Çetin (62) idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobil ile Nermin Demir'in (38) kullandığı 34 EMH 770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

DURUMLARI KRİTİK

Kazada, her iki aracın sürücüsü ve Ömer Çetin'in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin (57) ile Ramazan Koçak (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Nermin Demir'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Zafer D. (42) ve İrem D. (18) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem D.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazada aynı otomobilde hayatını kaybeden Ömer Çetin, Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak'ın Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşadıkları, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.