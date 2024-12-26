Karayolu adeta savaş alanına döndü: 3

Afyonkarahisar'da birbiri ardına meydana gelen feci kazalarda karayolu adeta savaş alanına dönerken 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Otomobillerin çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaşlı çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Meydana gelen ilk kazada, K.B. idaresindeki tır ile G.D.'nin kullandığı kamyon çarpıştı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Tır sürücü K.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'daki diğer kaza ise Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. R.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.E.M. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışırken, kazada sürücülerin yanı sıra T.M. ile Kezban Tektek ve kocası Yılmaz Tektek yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tektek çifti, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.