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Haberler Afyonkarahisar Ege'nin o ilinde kar kalınlığı yarım metre oldu!

Ege'nin o ilinde kar kalınlığı yarım metre oldu!

Afyon'da 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Ekiplerin teyyuz halinde olduğu kentte ulaşımın kapanmaması için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Ege’nin o ilinde kar kalınlığı yarım metre oldu!

Afyonkarahisar'da önceki 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası kent geneli beyaza bürünürken, yağış bazı bölgelerde ise hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile birlikte 9 ilçe ve 56 köyde etkili olan yağıştan dolayı İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Merkeze bağlı Büyükkalecik gibi rakımı yüksek olan bölgelerde ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 20 iş makinesi ve 28 personel ile karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Kentte kardan dolayı kapalı bir yolun olmadığı ve ekiplerin çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.

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