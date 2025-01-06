Kanlı biten komşu kavgasında 4 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde 2 kadının hayatını kaybettiği komşu aileler arasındaki kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz perşembe meydana gelen olayda cenaze çıkışı komşular arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle çıkan kavgada Nurgül Koçoğlu (47) ve Hatice Gümüş (47), hayatını kaybetti. Olay sonrası Tuncer Gümüş, Ömer Gümüş, Hasan Koçoğlu ve Eyüp Koçoğlu, H.G., S.G., A.Ç. ve Y.D. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tuncer Gümüş, Ömer Gümüş, Hasan Koçoğlu ve Eyüp Koçoğlu çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. S.G., H.G., A.Ç. ve Y.D. ise serbest bırakıldı