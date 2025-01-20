Zincirleme kazada 1’i çocuk 8 yaralı

fyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar - Ankara karayolu Akbel mevkisinde, İ.G. idaresindeki 41 LN 849 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 06 KH 130 plakalı otomobil, Ü.D'nin kullandığı 06 CKK 861 plakalı otomobil ve H.Y. idaresindeki 60 AFL 826 plakalı otomobil zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, biri çocuk 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.