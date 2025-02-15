Barışma dehşeti! Karısını hiç acımadan bıçakladı

Afyonkarahisar'da dün korkunç bir olay meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda eşiyle tartışıp evi terk eden İbrahim Gencer (46), 15 gün sonra geri döndü. Gencer karısına barışmak istediğini ve kendisiyle yaşadığı sorunları halledeceğini söyledi.

BIÇAĞI KENDİNE SAPLADI

İddialara göre eşi Emine Gencer, "Ben seni istemiyorum. Sen ne yüzle bu eve geri geldin. Nereden geldiysen oraya geri git" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ilk saatlerinde ikili arasında yaşanan barışma konuşması hakaretlerle dolu bir tartışmaya dönüştü. Gencer çiftinin bağrışmaları büyüdü ve İbrahim Gencer, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emine Gencer'i kolundan ve göğsünden yaraladı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öfkeli koca bu kez aynı bıçağı kalbine sapladı. Karı koca kanlar içinde evlerinin salonunda yere yığıldı.Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Gencer'in hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan eşi Emine Gencer ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Gencer'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından Gencer'in cenazesi dün Afyonkarahisar'ın Üçkuyu köyünde defnedildi.