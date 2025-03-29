Milyonluk vurguncular operasyonla yakalandı

KENDİLERİNİ kamu görevlisi gibi tanıtıp 5 milyon TL'lik vurgun yapan 10 kişi yakalandı. Afyonkarahisar merkezli 5 kentte telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların 5 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirtildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 4 şahıs telefonda kendilerini arayan şahıslar tarafından 5 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldular. Bunun üzerine harekete geçen ekipler telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit eden 10 şahsa yönelik Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı olan 10 şahıs gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi. Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.