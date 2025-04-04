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Haberler Afyonkarahisar Madeni para yutan İkra ölümden döndü

Madeni para yutan İkra ölümden döndü

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Madeni para yutan İkra ölümden döndü

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde kızarma, öksürük ve nefes alamama gibi şikayetlerle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusunda tespit edilen madeni para başarıyla alındı. Evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki İkra birden rahatsızlandı. Çocuk, öksürme, kızarma ve nefes alamama şikayetiyle hastaneye götürüldü. Burada yapılan detaylı tetkiklerde çocuğun yemek borusunda madeni para görüldü. Her geçen dakika durumu daha da kötüleşen İkra'nın yemek borusunu tıkayan para, başarıyla çıkarıldı.

Madeni para yutan İkra ölümden döndü

Prof. Dr. Ahmet Ali Tuncer, "Azı dişleri daha gelişmemiş olan çocukların ağızlarına aldıkları cismi tam çiğneyemedikleri için soluk veya yemek borusuna kaçabilir. Yabancı cisimlere olay anında müdahale etmek gerekir. 5 ile 7 dakika gibi zamanımız var" dedi.

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