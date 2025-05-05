Afyonkarahisar şehidini uğurladı! Kadın komutan ile şehit kızından duygulandıran diyalog: Toplu iğne babama batıyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.





Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine getirildi.



Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.





Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.



Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.