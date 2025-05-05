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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Afyonkarahisar'daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar’daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Afyonkarrahisar'da meydana gelen arazi kavgasında kan aktı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yolkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Afyonkarahisar’daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ü.A. yanında bulunan tabancayla Ulupınar'ın üzerine ateş açtı. Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ulupınar'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’daki komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ulupınar'ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede ise polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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