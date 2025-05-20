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Haberler Afyonkarahisar Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı
AFYONKARAHİSAR'DAN arkadaşlarıyla birlikte Eğirdir Gölü'ne serinlemek için gelen ve dün arama çalışması başlatılan 34 yaşındaki Afgan uyruklu kişinin gölde cansız bedeni bulundu. Mermer ocağında çalışan 8 arkadaştan biri olan Afgan uyruklu Mohammad Horoon, girdiği Eğirdir Gölü'nden bir süre çıkmayınca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD, UMKE ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Horoon'un cansız bedenini gölden çıkardı. Horoon'un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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