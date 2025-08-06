Gölet iki çocuğa mezar oldu

AFYONKARAHİSAR'DA serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki arkadaş, suda kaybolarak hayatını kaybetti. Yaylabağı beldesinde yaşanan korkunç olay, tüm beldeyi yasa boğdu. İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde, sıcak havadan bunalan Ali Ayaz Kaya ve arkadaşı Muhammed Emin Öztürk, serinlemek için gölete girdi.

Ancak bir bölümü bataklık olan gölet çocuklara tuzak oldu. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuklar için, çevredeki vatandaşlar seferber oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 DAKİKADA ULAŞTILAR

AFAD ekipleri, 15 dakikalık arama çalışmasının ardından göletin karanlık sularına gömülen iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Küçük bedenler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesinde yan yana toprağa verilen iki arkadaş için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı sel oldu.

Feryatlar yükselirken, aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Tüm belde yasa boğulurken, "Bu acı tarif edilemez" diyen komşular yaşanan dramın etkisinden uzun süre çıkamadı.