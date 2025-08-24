Afyonkarahisar’daki delege seçiminde gerginlik yaşandı

AFYONKARAHİSAR'DA CHP Merkez İlçe mahalle delegeleri seçiminde gergin anlar yaşandı. Mevcut Merkez İlçe Başkanı ve yeniden aday olan Av. Büşra Dişçioğlu, seçim sırasında bazı partililerin fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi. Yaşanan olayların ardından Dişçioğlu'nun gelişmeleri CHP Genel Merkezi'ne rapor ettiği öğrenildi. Mevcut Başkan Büşra Dişçioğlu, Genel Merkez'den gelen yazıyı okuyarak seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Bu açıklama salonda tansiyonu daha da artırdı. Karara tepki gösteren bazı partililer arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Parti binası önünde arbede yaşanırken, güvenlik güçleri devreye girdi. Seçimin iptaline gerekçe olarak bazı delegelerin farklı sandıklarda oy kullanarak seçim düzenini bozması gösterildi.