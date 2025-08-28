Sahte araç kiralama ilanı ile vurgun

AFYONKARAHİSAR'DA polis tarafından yapılan operasyonda internet üzerinden verdikleri sahte araç kiralama ilanları ile vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 8 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir vatandaşın araç kiralama üzerinden dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi. Ardından ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.