Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'da İsmet Çelik isimli şahıs, sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Silahı ateşleyen şahıs olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırıda yaralanan Çelik ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik dün sabaha karşı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısının yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayetin neden işlendiği ise belirsizliğini koruyor.