Göl değil çöl! Eber’deki kayıklar karaya oturdu

Afyonkarahisar'da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Eber Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde, su seviyesinin son yıllarda yaklaşık yüzde 40 oranında azalması, çevre felaketine davetiye çıkarıyor. Bir zamanlar sazlıkların arasında süzülen kayıklar, bugünlerde göl tabanında karaya oturmuş halde bulunuyor.

Görüntüler, kuraklığın geldiği ürkütücü boyutu gözler önüne sererken, göl adeta kayık mezarlığına dönmüş durumda. Eber Gölü, sadece doğal güzelliğiyle değil, barındırdığı endemik bitki türleri ve kuş çeşitliliğiyle de önemli bir ekosistem olarak biliniyor.

BİTME NOKTASINA GELDİ

Ancak kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama uygulamaları nedeniyle gölde ciddi su kaybı yaşanıyor. Önceki yıllarda balıkçılık, avcılık ve kamış toplayıcılığı yapılan alanlarda artık motorlu araçlar ilerleyebiliyor.

Göl Alan Rehberi Kadir Ateş yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin neredeyse tamamen çekildiğini belirtti. Ateş, "Eber Gölü'nde şu an su neredeyse yok. Tekneler karaya oturmuş durumda, canlılar yaşayamıyor.

Eskiden 145 kilometrekarelik alana sahip olan göl, bitme noktasına geldi. Su olursa göl yeniden canlanır, bölge ekonomisi ve doğal yaşam korunmuş olur" ifadelerini kullandı.