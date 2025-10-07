Yol kenarında yürürken kaza kurbanı oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, ilçenin sevilen isimlerinden eski muhtar Mevlüt İnceer hayatını kaybetti. M.E. yönetimindeki otomobil, İkiler istikametinden Akcan Parkı yönüne seyir halindeyken yol kenarında yürüyen İnceer'e (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan İnceer ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen İnceer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden İnceer'in, uzun süredir ilçede taksicilik yaptığı, bir süre de Selçuklu Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.