Ablasından alınan ilikle yaşama tutundu

Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 20 yaşındaki Fadime Öziş'e, karın ağrısı ve deri altında kırmızılık şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Aldığı ilaç ve kemoterapi tedavisiyle yendiği hastalığı bir süre sonra tekrarlayan Öziş'e, ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi. Aile bireylerinden yapılan tahlillerde doku uyumu sağladığı belirlenen ablası, Gülistan Öziş genç kıza umut oldu. Öziş'e, ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Fadime Öziş, yakınlarının da desteğiyle moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi. Öziş, "Yüksek riskli lösemi türünün tekrarlandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Kemoterapi tedavisi aldım. Sonra nakil süreci başladı. İşitme engelli ablamdan nakil oldu. Onun da düğünü olacaktı, benim için erteledi" diye konuştu.