Minik çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve üvey baba dahil 5 kişi gözaltında

Afyonkarahisar 'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi üzerine anne, üvey baba ve 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.