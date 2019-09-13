Aydın'da uyuşturucuya 25 tutuklama

Aydın'da, uyuşturucu satışını önlenmek amacıyla yapılan denetimlerde 228 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 25 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimleri arttırdı. 17 Ağustos- 9 Eylül arasında uyuşturucu madde satışına veya kullanımının önlenmesine yönelik bir dizi denetim ve operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 kilo 775 gram esrar, 520 gram metamfetamin, 135,70 gram eroin, 150 kök Hint keneviri, 37 uyuşturucu hap, 70 sentetik ecza hapı, 4.76 gram bonzai, 4.85 gram plaka esrar, 2.12 gram skunk, 5 tabanca, 10 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 5 av tüfeği kartuşunun ele geçirildiği belirtildi. Yapılan çalışmada 228 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 25 zanlının tutuklandığı bildirildi. DHA