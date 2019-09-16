Aydın’daki bozuk yol parke taşla döşendi

Aydın'ın Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki 1202 Sokak'taki bakımsız ve bozuk olan yolu, 'Sürücüler yolların düzeltilmesini istiyor' başlığıyla duyuran Yeni Asır'ın haberinin ardından yetkililer bölgede çalışma başlattı.

Aydın'ın Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki 1202 Sokak'taki bakımsız ve bozuk olan yolu, 'Sürücüler yolların düzeltilmesini istiyor' başlığıyla duyuran Yeni Asır'ın haberinin ardından yetkililer bölgede çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sokağın yolu parke taşıyla döşendi. Yolun yapılmasından dolayı büyük sevinç yaşayan sürücüler, "Bozuk ve bakımsız olduğu dönemde bu yol, bizim için bir kabustu. Araçlarımız maddi zararla karşı karşıya kalıyordu. Yolun yapılması için yaptığımız çağrıyı Yeni Asır aracılığıyla yetkililere duyurduk. Haberin ardından yetkililer yolumuzu parke taşıyla döşedi. Çok mutluyuz. Bu yol artık bizim için kabus olmayacak. Destekleri için Yeni Asır'a ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS