Bisiklet ustasından engelsiz tamirat

Aydın'da motor ve bisiklet ustası 35 yaşındaki Şükrü Akbaş, engelli vatandaşların kullandığı akülü veya tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor.

Aydın'da motor ve bisiklet ustası Şükrü Akbaş, engelli vatandaşların kullandığı akülü veya tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor. Engelli vatandaşlara karşı herkesin bir sorumluluğu bulunduğu kaydeden 35 yaşındaki Akbaş, "Engelli vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi paradan daha önemli" diye konuştu.



EMPATİ YAPTI



İmkanı elverdiği sürece engelli vatandaşlara destek olmaya çalışacağını kaydeden evli ve iki çocuk babası Akbaş, "Kendimi engelli vatandaşlara yerine koydum. Karşılaştıkları zorlukları gözümde canlandırdım. Engelli vatandaşlarımıza destek olmam gerektiğini düşündüm. Bunu ücretsiz yaptığımı duydukları zaman yüzleri gülüyor. Onların yüzü gülünce kendimi mutlu hissediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS