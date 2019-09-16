Duru bebek için kök hücre seferberliği

Aydın'da Ülkü Ocakları, dünyada 700 kişide görülen 'Daimond Blackfan' anemisi hastalığına yakalanan Duru bebeğe umut olmak için kök hücre bağışında bulundu.

Aydın'da Ülkü Ocakları, dünyada 700 kişide görülen 'Daimond Blackfan' anemisi hastalığına yakalanan Duru bebeğe umut olmak için kök hücre bağışında bulundu. Sağlığına kavuşmak için ilik bekleyen 11 aylık Duru Ergan bebek ile diğer lösemi hastalarına umut olmak isteyen Ülkü Ocakları İncirliova İlçe Başkanlığı, Kızılay ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi, İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurdu. Standa gelen vatandaşlar, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından kan bağışında bulundu. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan ile İncirliova İlçe Başkanı Mehmetali Özakcakoca kök hücre bağışladı. İl Başkanı Şan, "Yapacağımız tek şey 3 tüp kan vermek. Tüm halkımızı Kızılay'a davet ediyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE