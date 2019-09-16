Evleri 5 yılda 4 kez küle döndü

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Uyar ailesinin evinde yangın eksik olmuyor! 5 yılda tam 4 yangın geçiren Ahmet Yücel Uyar, eşi Nurten ve iki çocukları bir kez daha evsiz kaldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 5 yıl içerisinde evlerinde 4 kez yangın çıkan Uyar ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Bağlarbaşı mahallesinde yaşayan Uyar ailesinin evinde yangın eksik olmuyor! Ahmet Yücel Uyar'ın, eşi Nurten Uyar ve iki çocuğuyla birlikte kaldığı evinde 5 yıl önce yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında evle birlikte elektronik eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Uyar ailesinin evi, bir kez sobadan, iki kez de elektrik arızasından yandı. Son yangınla birlikte evinde kullanılabilecek tek bir eşyayı kalmayan aile, perişan oldu. Baba Uyar, "Eşim rahatsızlığı nedeniyle sadece glüten içermeyen yiyeceklerle besleniyor. Küçük kızım Nimet Nur'un kalbi delik. Onların hastalıklarıyla üzülürken bir de 5 yılda 4 kez evimiz yandı. Perişan durumdayız, yardım istiyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE