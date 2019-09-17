'Menderes’e ait ne varsa getirin'

Demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'in adına memleketi Aydın'da 6 ay önce temeli atılan müzenin yapımı devam ediyor. Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan müze için Menderes'e ait fotoğraf ve eşya ile o döneme ilişkin materyaller toplanıyor.

Demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'in adına memleketi Aydın'da 6 ay önce temeli atılan müzenin yapımı devam ediyor. Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan müze için Menderes'e ait fotoğraf ve eşya ile o döneme ilişkin materyaller toplanıyor. Çakırbeyli Mahallesi'nde yer alan müzenin yıl sonuna kadar açılması planlanırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de vatandaşlara çağrıda bulundu. Materyal toplama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Köşger, "Müzede sergilenmesini istediğiniz, sergilenmesine değer bulduğunuz Adnan Menderes'le, o dönemle, Demokrat Parti'yle ilgili eserleri bize ulaştırın. Bunları müzede sizin isminizle birlikte sergileyelim" dedi.



MÜZENİN HİKAYESİ VAR

'Hikayesi olan bir müze' yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Köşger, "Menderes'in özlemle kenarında oturmayı beklediği Çine Çayı'nın kenarında bir anıt olacak. Orada bir su değirmeni var. Onun benzeri inşa edilecek. Müzenin merdivenlerinde de, hikayenin ilk basamağı 1071 yılıyla başlayacak, sonunda da 1950'ye gelmiş olacak" diye konuştu.

MEHMET KAVAS