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Ölü soyucular

Ölü soyucular
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde yakınları tarafından cansız bedeni bulunan 'in (83) öldükten sonre altınlarının çalındığı iddia edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Naciye Güymen'in (83) öldükten sonre altınlarının çalındığı iddia edildi. Güymen'in otopsisinde boğulma veya darp izine rastlanmazken, polis soruşturma başlattı. Cemil Güymen, eşinin hiç çıkarmadığı yüzüğü ile küpesinin takılı olmadığını fark edince, şikayetçi oldu. Güymen'in damadı Serdar Öcal da, "Ölmüş bir insanın altınlarını çalmak vicdansızlık. O vicdansız bulunsun" dedi.

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