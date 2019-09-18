Huzurevinde yaşlı kavgası kanlı bitti

Söke’de bir huzurevinde kalan iki arkadaş arasındaki fotoğraf çekme tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Huzurevi sakinlerinin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olayda bir kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir huzurevinde kalan iki yaşlının sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre Galip Özer (80) kendisinin izinsiz fotoğrafını çektiği için tartıştığı arkadaşı Ahmet Bülent Canbay'la (66) bir türlü uzlaşamadı. Tartışmanın giderek alevlenmesi üzerine Özer, o sırada masada duran bıçakla arkadaşını iki kez karnından ve bir kez de kolundan yaraladı.



POLİSE TESLİM OLDU



Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kanlar içinde kalan Ahmet Bülent Canbay, huzurevi sakinlerinin korku dolu çığlıkları arasında yere yığıldı. Ağır yaralanan Canbay, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Galip Özer ise huzurevine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Öze, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan bir süre sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Canbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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