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Hurdacı, mahalleyi savaş alanına çevirdi

Hurdacı, mahalleyi savaş alanına çevirdi

24.09.2019, 17:16

Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Hurdacı kamyonetinin sebep olduğu kazada, iki kamyon arasında sıkışıp kalan otomobilin sürücüsü ve yolcular Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazadan sonra kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçan hurdacı polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

saat 11:30 sıralarında Yedieylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi.

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