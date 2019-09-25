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'da kavganın sebebi ‘pes’ dedirtti

Aydın'da kavganın sebebi ‘pes’ dedirtti

25.09.2019, 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,20:40

’da İstasyon Meydanı’nda bulunan Bey Camii’nin avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi.

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