Didim’i sağanak vurdu

Aydın Didim'de etkili olan şiddetli yağışlar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Altınkum'daki işyerlerini ve evleri su basarken, Mavişehir yolu sular altında kaldı.

Aydın Didim'de etkili olan şiddetli yağışlar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Altınkum'daki işyerlerini ve evleri su basarken, Mavişehir yolu sular altında kaldı. Mersindere mahallesinde ise bir araç sel sularıyla denize sürüklendi. Bölgedeki birçok ev ve işyeri zarar görürken, plaj çamur deryasına döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Altınkum'daki işyerlerinde tahliye çalışması yaparken, Didim belediyesi ekipleri de zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN