Cani kocaya indirimsiz 12 yıl hapis

Aydın'ın Karacasu ilçesinde boşandığı eşi Meryem Özer'i öldüresiye döverek komaya sokan ve tutuklu olarak yargılanan Ali Çetin hakkında mahkeme kararını verdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde boşandığı eşi Meryem Özer'i öldüresiye döverek komaya sokan ve tutuklu olarak yargılanan Ali Çetin hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti tarafından cani koca Çetin, 12 yıl indirimsiz olarak hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Meryem Özer, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Cezayı az bulduğunu kaydeden Özer, "Ben çok zor günlerde geçirdim. Ölümden döndüm. Psikolojim bozuldu. Kırılan düşlerimden dolayı bir yıl boyunca sadece çorba içebildim. Mama ile beslendim. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bu aldığı ceza yeterli değil. Daha fazla ceza alması için beni öldürmesi mi gerekiyor. Aldığı cezanın artması için temyize başvuracağız" dedi.

MEHMET KAVAS