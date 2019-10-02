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’nden pislik akıyor

İlhanlı Deresi’nden pislik akıyor
Giriş Tarihi: 2.10.2019

Koçarlı'daki , uzun süredir temizlenmediği için çöplük haline geldi. Dereden etrafa yayılan pis koku ile oluşturduğu çirkin manzara vatandaşı rahatsız ediyor.

Aydın Koçarlı'daki İlhanlı Deresi, uzun süredir temizlenmediği için çöplük haline geldi. Dereden etrafa yayılan pis koku ile oluşturduğu çirkin manzara vatandaşı rahatsız ediyor. Koçarlı merkez Yeni Mahalle'nin ortasından geçen derenin durumunun içler acısı olduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Yahya Sarıöz, "Uzun zamandır soruna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Defalarca konuyla ilgili şikayette bulunduk. Kimse ilgilenmiyor. Artık yetkililer gerekeni yapsın, mahalleli mağdur olmasın" diye konuştu.

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