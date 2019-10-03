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’nda faciadan dönüldü

Kuşadası’nda faciadan dönüldü

03.10.2019, 18:32

çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilen beton mikseri 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. sırasında beton mikserinin önünde araç bulunmaması faciayı önlerken, kazada mikser sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir inşaata hazır beton taşıyan ve Söke istikametinden seyir halinde olan 09 BV 562 plakalı bir beton mikseri, çevre yolunun İkiçeşmelik mevkisinde sürücüsü Hakan B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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