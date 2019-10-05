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Aydın'da kanalda mahsur kalan kurtarıldı

Aydın'da kanalda mahsur kalan caretta caretta kurtarıldı

05.10.2019, 17:41

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kanalda mahsur kalan türü deniz kaplumbağası, kurtarılarak denize bırakıldı.

Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü Kafa Mevkii'nden beslenmek amacıyla nehir içine giren caretta caretta, denizden 15 kilometre mesafedeki Sakızburnu Dalyanı Kanalı'nda mahsur kaldı. Kanalda balık avlayan iki balıkçı, caretta carettayı kanalda gördü. Balıkçılar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), Sahil Güvenlik ve jandarmaya durumu bildirdi. Ayrıca Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) de durumdan haberdar edildi. Kanala gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, balık avlamada kullanılan büyük bir kepçe yardımıyla caretta carettayı yakaladı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen caretta caretta denize bırakıldı.

DHA

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