‘ADÜ, OXFORD olabilecek potansiyele sahip’

Adını demokrasi şehidi Adnan Menderes’ten alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ, kaliteli eğitim anlayışıyla, her yıl binlerce öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye dönüştü” dedi

İHSAN KARATAŞ/ EGE'NİN BİLİM YUVALARI (9)

2017 yılında Türkiye'de 'yılın bilim adamı' seçilen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ocak ayında atandığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörlük görevini sürdürürken hedeflerini anlattı. Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Aldemir, "ADÜ'yü Ege'nin en prestijli üniversitesi yapmak istiyoruz" diye konuştu.



ADÜ ailesini tanıtır mısınız?



- Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bilim ve teknoloji üretimini artırmak için bir süredir yükseköğretim alanında kapasite ve çeşitliliği artırma ve misyon farklılaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde öncelikli olarak atacağımız ilk adımlar, üretim ve katma değere dönüşecek ürünler. Ülke kalkınmasında lokomotif bir pozisyonun içinde olmayı önemsiyoruz, stratejimizi buna göre belirliyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz 'ADÜ Gıda', ciddi bir adım. Teknokent için planlamasını yaptığımız süreç ve Üniversite-Sanayi İş Birliği protokolleri bu yönde attığımız ve atacağımız adımlar. Üniversitemiz, Aydın'ın en büyük kamu ailesi olarak Aydın'a ve onun değerlerine katkı yaparak toplumsal görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. 27'nci yılında 20 fakülte, 19 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 devlet konservatuvarı ile akademik çalışmalarını sürdürmektedir.



AVRUPA'DAN GELECEKLER



Öğrenciler neden ADÜ'yü tercih etmeli?



- Aydın, her yönden Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerin başında yer alıyor. Gerek ulaşım, gerek iklim başta olmak üzere tüm alanlarda avantajlı bir konuma sahip. Kent olarak tarım, turizm ve sanayi ile birlikte sahip olduğumuz tüm potansiyelimizi doğru bir şekilde kullanırsak Aydın her açıdan büyür. Aydın, öğrenciler için cazibe merkezi konumunda. Biz de üniversitemizde sunacağımız kaliteli eğitimle ADÜ'nün ismini hak ettiği noktalara taşıyabiliriz. ADÜ'yü Ege'nin en prestijli üniversitesi haline getirmek istiyoruz. Aydın geçmiş yıllarda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmasından dolayı önemli bir kent. Aydın'da 22 tane antik kent bulunuyor. Bu tarihi potansiyelimiz doğrultusunda arkeoloji bölümü açmayı planlıyoruz. Böylelikle Avrupa'dan bile çok sayıda öğrenciyi kentimize getirebiliriz. Bu kazanımlarıyla ADÜ OXFORD olabilecek bir potansiyele sahip.





GIDA PROJESİYLE VATANDAŞA DESTEK



"ADÜ Gıda" projesi kentte büyük heyecan oluşturdu, ne zaman hayata geçer?



- "ADÜ GIDA Aydın'ın Torku'su olacak" dedik. Öğrenciler araştırma kültürünün içerisinde, öğrenerek, bilgilerini geliştirir ve akademik araştırmanın işleyişine hakim olur. Üniversite öğretim üyesi, ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenciyi dahil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını artırır. Konya, bunu TORKU modeliyle başardı. 'ADÜ Gıda' tarım kenti Aydın'da hem üreticimizin ezdirilmediği, hem de tüketicinin kaliteli ürüne düşük fiyata ulaşabildiği bir yapıyı öne çıkaracak. Bizim öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz üreticimizle yatırımcımızla birlikte kolektif bir şuurla imece usulüyle bir araya geldiği Türkiye'ye örnek bir model ortaya koyacağız. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri tedariki ile başlamayı ve arz talep dengesini oluşturdukça diğer gıda kalemlerinde de olmayı düşünüyoruz.